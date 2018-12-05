Clariant 20 yıl sonra vergi ödedi
Türkiye’de yasalara aykırı madencilik faaliyeti yürüten ve ülkemize bir kuruş bile vergi ödemediği ortaya çıkan Avrupa merkezli kimya ve madencilik devi Clariant, Maliye uzmanlarının inceleme başlatmaları üzerine yaklaşık 20 yıl sonra elde ettiği kârdan vergi ödemek zorunda kaldı. Firma, 2017 yılı için 1 milyon 800 bin TL gelir vergisi ödedi.05 Aralık 2018 Çarşamba 12:32
Osman Yiğit Yeni Akit
Su koruma havzaları ve meralarda, yasa ve yönetmeliklere aykırı madencilik faaliyetlerinde bulunduğunu ve en değerli madenlerini götürdüğü Türkiye’ye uzun yıllardır bir kuruş vergi ödemediğini gündeme getirdiğimiz Avrupa merkezli kimya ve madencilik devi Clariant, yaklaşık 20 yıl sonra elde ettiği kârdan vergi ödemesi gerektiğini hatırladı.
Zoru gören Clariant beyanda bulundu
Clariant’ın 2017 yılı için 1 milyon 800 bin TL gelir vergisi beyan ederek bu meblağı ödediği öğrenildi. Bu arada firmanın bu rakamı da gönüllü ödemediği; Akit’in haberlerinin ardından Maliye Bakanlığı uzmanlarının firmayı mercek altına almaları üzerine Clariant’ın kâr beyanında bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.
Maliye yüklü de ceza kesti
Bu arada Maliye uzmanlarının incelemeleri neticesinde, Clariant’ın geçmiş usulsüz faaliyetleri sebebiyle yüklü para cezalarına çarptırıldığı da öğrenildi. Akit’in bilgi edindiği kaynaklar, firmanın bu cezaları ödememek için, Türk siyaseti ve bürokrasinden etkin isimlerle temasta olduğunu belirterek, Maliye Bakanlığı yetkililerini uyardılar.
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