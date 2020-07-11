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ÇKS kayıtları uzatıldı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki ÇKS kayıtları uzatıldı mı? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:02:00 -
ÇKS kayıtları uzatıldı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli, Tokat'taki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak niyetinde olduklarını, hayvancılığı geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini, 2023'e kadar Türkiye nüfusu kadar küçükbaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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