CK Enerji'den İTÜ Enerji Enstitüsü öğrencilerine eğitim

ANKARA (AA) - CK Enerji Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Muharrem Başer tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü yüksek lisans öğrencilerine "Perakende Satış Tarifeleri" konulu bir sunum yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Başer'in enstitü öğrencilerine Elektrik Piyasası Kanunu ve tarife düzenlemelerindeki mevzuatlar hakkında bilgi vererek, tarifelerde kullanılan hesaplama formüllerini öğrencilere örnekleriyle aktardığı belirtildi.

Açıklamada, İTÜ Enerji Enstitüsünün bünyesinde bulunan Enerji Bilim ve Teknoloji yüksek lisans ve doktora programı ile Radyasyon Bilim ve Teknoloji yüksek lisans programları kapsamında öğrencilerin profesyonel iş hayatına hazırlanması hedefiyle sektörde uzmanlaşmış isimlerden destek aldığı kaydedildi.

CK Enerj, Türkiye’nin üç bölgesinde yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veriyor.