CK Enerji Akdeniz Elektrik, abonelik işlemlerini web şubeye taşıdı

ANTALYA (AA) - CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten, aboneliğe ait tüm işlemlerin web şubeye taşındığı bildirildi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamada, şirketin web şubeyle hızlı ve güvenli işlem yapma fırsatını sunduğu belirtildi.

Elektrik aboneliğine ait tüm işlemlerin websube.ckakdeniz.com.tr adresinden yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, müşterilerin, kimlik numaraları ve kendi belirledikleri şifreleriyle sisteme kayıt olabildikleri kaydedildi.

Açıklamada, web şubeyle fatura borç dökümü görüntüleme ve fatura ödeme, geçmiş bir yıla ati fatura dökümünü görme, geçmişe ait tüketimleri görerek analiz edebilme, yeni devir ve abonelik başvurularını online olarak yapabilme, bilgi güncelleme, tahliye işlemleri, aboneliği sonlandırma ya da başka bir adrese taşınma durumunda yapılacak güvence bedeli iadesinin sorgulaması gibi işlemlerin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, şirket olarak müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı, onlara zaman kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni web şubesinden, bir kişiye ait birden fazla abonelik olsa bile hepsi için ayrı ayrı giriş yapmadan işlem yapılabileceğini anlatan Değerli, "Yeni ve devir abonelik başvurularını da online sistem üzerine taşıdık. Şubeye gelmek için vakti olmayan ve abonelik başvurusunu online yapan müşterilerimizin sözleşmelerini kurye ile adreslerine gönderiyoruz. Bu adımla müşterilerimiz artık aboneliklerine ait tüm işlemleri güvenli ve hızlı bir şekilde internet üzerinden yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.