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Yerel Cizre’de polis aracı kaza yaptı
Yerel

Cizre’de polis aracı kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 10:14:00 -
Cizre’de polis aracı kaza yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteriye müdahale eden polis zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis memuru hafif yaralandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından dün akşam Cudi ve Sur mahallelerinde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis uyarıların ardından müdahalede bulundu. Sur Mahallesi'ndeki olaylara müdahale eden polisin zırhlı aracının devrilmesi sonucu 5 polis memuru hafif yaralandı. Cizre Devlet Hastanesine sevk edilen polisler tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

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