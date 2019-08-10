Cizre’de ’Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın’ uygulaması

Kurban Bayramında oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı, 81 ilde hayata geçirilen ’Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin’, ’Öncelik hayatın öncelik yayanın’ ve ’Kırmızı düdük’ uygulamaları Şırnak’ın Cizre ilçesinde de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı tatili süresince çocuklara yönelik trafik güvenliği yarışmasının tanıtımı Şırnak’ın Cizre ilçesinde de yapıldı. Trafik ekipleri uygulama yaparak hem sürücüler bilgilendirildi hem de çocuklu araçlar durdurulup yaşam tünelinde emniyet kemerinin önemi anlatıldı ve trafikteki dikkatsizliğin nelere sebep olacağı kısa videolar izletilerek sürücüler bilgilendirildi. Proje kapsamında Orhan Doğan Caddesi okullar bölgesi mevkiinde Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Alptekin Özgen ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Palaytarafından denetim yapıldı. Uygulama kapsamında yoldan geçen araçlar durdurulup projenin önemi anlatıldı. Yoldan geçen araçları tek tek durduran Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız sürücülere emniyet kemeri ve yayalara öncelik verilmesi hususunda uyarılarda bulunurken, araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik kazalarını azaltmak için başlatılan projeyle araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmasını tembihledi. Kaymakam Arıcan, "Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını, can ve mal kayıplarını en alt düzeye düşürmek için, İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 il ve tüm ilçelerde uygulanan bu proje ilçemizde de uygulanmaya devam ediyor. Trafiğe çıkan araç sahiplerine diyoruz ki herhangi bir acımız olmaması için ’Kemerin Ses Getirsin’, ’Öncelik yayanın, öncelik Hayatın” hız sınırına dikkat ediyoruz ve huzurla gideceğimiz yere ve mekana sağlıklı bir şekilde ulaşıyoruz” dedi.

Orhan Doğan Caddesindeki uygulamadan sonra Nusaybin Karayolu Sanayi Sitesi mevkiindeki polis noktasında Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Yaşam Tüneli’ne geçen Kaymakam Arıcan ve beraberindekiler inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Yaşam Tüneli’nin Şırnak’ta sadece Cizre’de kurulduğunu ifade eden Arıcan, "İlçe emniyet müdürümüz, ilçe jandarma komutanımız, Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürümüz ve kurum personelleri ile birlikte vatandaşlarımızın kurban bayramına huzurlu girmeleri için gayret ve çaba harcıyoruz. Bu yaşam tünelinde de vatandaşlarımıza trafik kurallarını hem görsel ekrandan hem de sözlü olarak bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağ ve selamet içerisinde yol almasını sağlayacağız” diye konuştu.