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Cizre’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:42:56 -
Cizre’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere devam ediyor.


Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kuaförler, pazar yerleri, marketler, ticari taksiler ve toplu taşımada uyulması gereken kurallar, yolcu sayısı ve fiziki mesafe gibi konularda denetimler ve bilgilendirmeler yapılıyor. Denetim kurallarına uymayanlara idari para cezası verilirken, ekipler vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe başta olmak üzere ve diğer tedbirlere uymalarını istedi.

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