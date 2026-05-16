Cizre’de husumet barışı kana bulandı: Muhtar dahil 3 yaralı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, aile içi bir husumeti sonlandırmak amacıyla düzenlenen barış görüşmesi silahlı kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan bir kişinin ateş açması sonucu, arabuluculuk yapan mahalle muhtarı ve iki akrabası yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Cizre’nin Kale Mahallesi Caba Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan aile bireyleri, arabulucuların da desteğiyle barışmak için bir araya geldi. Ancak görüşme sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya evrildi.
- Saldırı Anı: Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.C., yanında getirdiği tabancayla çevreye ateş açtı.
- Yaralılar: Kurşunların hedefi olan saldırganın kayınbiraderi M.B., kardeşi S.C. ve kavgayı ayırmak için araya giren mahalle muhtarı M.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralıların durumu iyi, saldırgan teslim oldu
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Hastaneye Sevk: Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
- Teslimiyet: Olayın ardından kaçan Ş.C., suç aleti silahla birlikte emniyete giderek teslim oldu.
Polis ekipleri, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.