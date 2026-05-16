Mavi Vatan’da enerji filosu güçleniyor: Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz’deki ilk görevine çıktı

Mavi Vatan'da yürütülen arama ve üretim çalışmalarında kritik bir rol üstlenmesi beklenen Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, geçtiğimiz yılın aralık ayında Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini "Yıldırım" olarak ilan ettiği gemi, Mersin Taşucu Limanı’ndaki hazırlıkların ardından Filyos’a ulaştı. Boğaz geçişleri için sökülen bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesi limanda yeniden monte edilerek tüm testleri başarıyla tamamlandı.

İlk operasyon 20 Mayıs'ta Türkali-16 kuyusunda başlayacak

Sondaj, gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasının ardından operasyonlara hazır hale getirilen Yıldırım, Filyos Limanı’ndan ayrılarak Karadeniz’e açıldı. 20 Mayıs'ta Türkali-16 lokasyonunda ilk mesaisine başlayacak olan dev gemi, bu kuyuda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Karadeniz'deki sondaj filosu 5 gemiye ulaştı

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da sahaya inmesiyle Türkiye, Karadeniz'deki üretim ve arama faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdı.

Güney Kore’de 2024 yılında inşası tamamlanan ve "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" olarak adlandırılan Yıldırım, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor:

Derin denizde 12 bin metreye kadar işlem yapabilme, Boyutlar: 228 metre uzunluk ve 42 metre genişlik,

228 metre uzunluk ve 42 metre genişlik, Kapasite: Helikopter pisti ve 200 personele kadar konaklama imkanı.

Yeni nesil teknolojilerle donatılan Yıldırım gemisi, Türkiye’nin denizlerdeki hidrokarbon arama kabiliyetini en üst seviyeye taşıyarak enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sunacak.