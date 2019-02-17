Cizre'de çamura saplanan atı itfaiye kurtardı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.17 Şubat 2019 Pazar 19:00
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kiriş köyü yakınlarında bir atın çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu Cizre Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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