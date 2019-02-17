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Cizre'de çamura saplanan atı itfaiye kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 19:00
Cizre'de çamura saplanan atı itfaiye kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kiriş köyü yakınlarında bir atın çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu Cizre Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:00
  1. Şırnak
  2. Cizre
  3. çamura saplanan at
  4. Kurtarma operasyonu

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