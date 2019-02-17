Cizre'de çamura saplanan atı itfaiye kurtardı Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çamura saplanan at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kiriş köyü yakınlarında bir atın çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu Cizre Belediyesine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu atı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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