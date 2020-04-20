Cizre'de cadde ve sokaklar Kürtçe şarkılar eşliğinde temizleniyor

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilçede Kürtçe şarkılar eşliğinde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Kovid-19 ile mücadele sürerken Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla "Sokakta temizlik var" sloganı ile adeta temizlik seferberliği başlatıldı. Personel sayısı 190'a çıkarılan Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçede 7 gün 24 saat esasıyla temizlik çalışması yürütülüyor. Belediye ekiplerinin Kürtçe şarkılar eşliğinde cadde ve sokakları süpürmesi ve yıkaması drone görselleri ile klibe de dönüştürüldü.

- "Cizre halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz"



Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak, yaptığı açıklamada, Cizre halkına en iyi şekilde hizmet sunmak için 190 personel ile hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Kovid-19 ile mücadelede Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu'nun talimatıyla çalışmaları artırdıklarını dile getiren Toprak, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma yürüttüklerini aktardı.

Salgının ilçeye yayılmasını engellemek ve ilçeyi temiz tutmak için ev ev, sokak sokak ve caddelerin tümünde yüzeysel temizlik yapıldığını anlatan Toprak, "Hem çöpleri topluyor hem de cadde ve sokakları sıvı sabunla yıkıyoruz. Cizre halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.



Toprak, amaçlarının temiz bir çevre ile vatandaşların sağlığını korumak olduğuna işaret ederek "Bu amaçla bizler sizler için dışarıdayız. Vatandaşlarımız da sağlıklarını korumaları için evlerinde kalıp, çevrelerini temiz tutarak bizlere en büyük desteği vermiş olacaklardır." diye konuştu.

Vatandaşların gösterdiği destekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Toprak, bu desteğin hem moral sağladığını hem de çalışma performansını artırdığını bildirdi.

Toprak, desteklerinden dolayı Cizre halkına teşekkür etti.



