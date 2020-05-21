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Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:01:49 -
Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediyor. Cizre’de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 5 bin 300 aileye gıda yardımı, SYDV bütçesinden 5 bin 609 aileye 300 lira nakit desteği, EİKP kapsamında 11 bin 763 aileye bin lira nakit desteği, 802 vatandaşa sağlık hizmeti desteği, bin 780 vatandaşa seyahat izin belgesi ve 308 vatandaşımıza banka ve PTT hizmeti sunuldu.


Konu ile ilgili bilgi veren Cizre kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Korona virüs tedbirleri kapsamında mesai gözetmeksizin, canı gönülden ve tüm riskleri göze alarak çalışmalarını sürdüren ve vatandaşların taleplerini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu sürecin gizli kahramanlarından olan grup üyeleri alkışı hak ediyor, Allah onlardan razı olsun” dedi.

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