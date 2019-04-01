Çizmeli Kedi sahnelenecek

Çocuklar için Nisan ayında Çizmeli Kedi’yi sahnelenecek.

“Yaşamak çok güzel” sloganıyla yaşama dair tüm güzellikleri misafirleriyle buluşturan Akbatı Alışveriş Merkezi, Nisan ayında zekası ile büyülen Çizmeli Kedi’yi sahneleyecek.

Yapılan duyuruyagöre Çizmeli Kedi ve arkadaşlarının, kralın isteği doğrultusunda yok edilecek ormanı kurtarma maceralarını konu olan oyun, çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Kitapları ve aklı ile sorunlara çözüm arayan doğa dostu Çizmeli Kedi, 6 Nisan Cumartesi Günü saat 14.00’da zemin kat havuz önünde ücretsiz olarak oynanacak.