0553 313 94 23

Çiziyor, dikiyor, giyiyor

Adanalı Ressam Salih Yeşilköy, kendi elbiselerini kendisini diktiğini belirterek, “El dikişi yapıyorum, böylece ninelerimizin, annelerimizin geleneğini yaşatıyorum.

28 Mart 2019 Perşembe 11:34
Çiziyor, dikiyor, giyiyor

Adanalı Ressam Salih Yeşilköy, kendi elbiselerini kendisini diktiğini belirterek, “El dikişi yapıyorum, böylece ninelerimizin, annelerimizin geleneğini yaşatıyorum. Bir de çok beğeni alınca çok hoşuma gidiyor” dedi.


Açtığı sergilerde basma ve pazen kumaşlardan diktiği elbiseleri ile dikkatleri üzerine çeken emekli resim öğretmeni Saliha Yeşilköy, “Olgunlaşma Enstitüsü çıkışlıyım. Stilistim, dikiş konusunda bazı moda evlerine görüş bildiriyorum. Kendi elbiselerimi kendim dikerim. Makine olayını sevmiyorum. Naif, minyatür çalışıyorum. Bu da dikişimi etkiliyor. Çok keyif alıyorum. El dikişi yapıyorum, böyle de ninelerimizin, annelerimizin geleneğini yaşatıyorum. Bir de çok beğeni alınca çok hoşuma gidiyor” dedi.


El dikişini özenle yaptığını ve özenle giydiğini ifade eden Yeşilköy, “Modayı takip etmiyorum. Ben kendim zaten bir modayım. Belli bir sitil oluşturdum. Giyimimden beni tanıyorlar, yazın fötr şapka kullanırım” dedi.


Kısa adı GESAM olan Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin Adana Şube Başkanlığı görevini de yürüten Saliha Yeşilköy, ressamlığının yanında şairliği ve yazarlığını bulunduğunu ayrıca şarkı ve türkü söylediğini kaydetti. Yeşilköy, “Şuan matbaaya baskıya verilmek üzere roman deneme, şiirlerim, hikaye ve çocuk masallarım var. 20 çocuk masalım, kendime ait çok duygusal romanım var. Hocalarıma okuttuğum zaman muhakkak bir gözyaşı görüyorum. Hikayelerim kendi gözlemlerim, çocuk masallarım ise hep eğiticidir. Oyuncağını kıran bir çocuğa o masalımı okuduğum zaman bir daha oyuncağını kırmadıklarını gördüm. Bu da bende bir keyfe yol açıyor. Kendime özgü yemek kitabı yazıyorum. Bunların yanında THM ve TSM ile de uğraşıyorum. THM’de lise döneminde birinciliğim var” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:34
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan şirketlere ödül
    1. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    2. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    3. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    4. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    5. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    6. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    7. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    8. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    9. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    10. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    11. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    12. Türkiye'den hareket eden Palau..
    13. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    14. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    15. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    16. Görme engelliler için kitap okudular
    17. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    18. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    19. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    20. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    21. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    22. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    23. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    24. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    25. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    26. Çocuklara Büyükşehir koruması
    27. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    28. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    29. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    30. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi