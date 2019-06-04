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Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere para cezası

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bölgede türü korumaya yönelik av düzenlemelerini sıkı bir şekilde yürütüyoruz" - "Koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat uyguluyoruz"

04 Haziran 2019 Salı 13:41
Çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere para cezası

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bölgede türü korumaya yönelik av düzenlemelerini sıkı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan Hatay'da görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde gelecekte nesli tehlikeye girebilecek türler arasında çizgili sırtlan da yer alıyor.

Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntılarıyla, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler, küçük memeliler, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler, bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebilen çizgili sırtlanlar, çok aç kaldıkları ve yiyecek bulamadıkları zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabiliyor.

Çizgili sırtlanlar yaklaşık 15 yıl yaşıyor.

- 18 dağ ceylanının bakım ve rehabilitasyonu yapıldı

Türkiye'de sadece Hatay'da bulunan dağ ceylanları için 2013'te kurulan üretme merkezinde umut verici gelişmeler kaydedildi. Merkezde Hatay dağ ceylanlarının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, onları tehdit eden risklerin azaltılması ve türün neslini devam ettirebilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Merkezde, 2017'de 12 dağ ceylanı rehabilite edilmişken, geçen yıl 8 yetişkin dişi, 3 yetişkin erkek ve 7 yavru olmak üzere toplam 18 dağ ceylanının doğal ortam koşullarında bakım ve rehabilitasyonu yapıldı.

- "Görüntüler, koruma çalışmalarının başarısını gösteriyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatını korumaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Pakdemirli, çizgili sırtlanın yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını koruyarak, popülasyonunu artırmak maksadıyla 2005'te Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın oluşturulduğuna dikkati çekti.

Bölgede Hatay'a özgü dağ ceylanlarına yönelik koruma faaliyetlerine de titizlikle devam ettiklerini bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çizgili sırtlanın ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bu bölgede türü korumaya yönelik av düzenlemelerini sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Yaban hayatı geliştirme sahasında çizgili sırtlanın yaşayacağı doğal alanlar da fazla. Çizgili sırtlanın görüntülere yansıyor olması koruma çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü gösteriyor."

Pakdemirli, "Koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:41
  1. çizgili sırtlan
  2. DAĞ CEYLANI
  3. DKMP
  4. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
  5. Hatay
  6. Tarım ve Orman Bakanlığı

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