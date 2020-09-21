Çizgi film, bir gazete veya süreli yayında olduğu gibi genellikle komik olan, bir eylemi, konuyu veya popüler bir kişiyi simgeleyen, hicivleyen veya karikatürleştiren bir eskiz veya çizim. Çizgi roman veya hareketli çizgi film türlerinde olur.

Çizgi filmlerin yararlı yönü nedir?

Çizgi filmler her çocukluğun vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuklar için kesinlikle en yaygın tercih edilen eğlencelerdir, ama aynı zamanda bundan çok daha fazlası olabilirler. Örneğin: çizgi filmlerin yardımıyla çocuklar çevremizdeki dünya hakkında, yeni duygular, yaşam sorunları ve diğer önemli şeyler hakkında bilgi edinebilirler. Yetişkinler tarafından anlatılmaya çalışılan önemli konuları çizgi film karakterleri ile çocuklara daha kolay aktarılabilir.

Eğitici çizgi filmler, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarına katkı sağlar. Çocuklar olaylara tek bir bakış açısıyla değil farklı bakış açılarından da bakmayı deneyimleyerek yeni şeyler keşfetmeye başlarlar. Bu gelişme çocuğun oyunlarında ve derslerinde yaratıcı yönüne katkı sağlar.

Ebeveynlerin çocukları ile film izlemesinin etkisi nedir?

Çizgi filmler vasıtasıyla çocuklar, günlük yaşamda daha önce karşılaşmadıkları ancak karşılaşabilecekleri soygun, kaza, yalnız kalma gibi zorlayıcı durumlara şahit olur ve kendilerinin başına geldiğinde ne yapacaklarına dair fikir sahibi olabilirler.

Uzmanlar ebeveynlerin çocukları ile kaliteli vakit geçirmesinin gerektiğine vurgu yapmaktadır. Çocuklarla geçirilen zamanda beraber film izlemek; ebeveynin kendi deneyimlerini paylaşabileceği, çocukların soru sorup merakını giderebileceği, her iki tarafın da eğlenebileceği türden bir etkinlik olmuş olur.

Gelişen ve değişen dijital dünya düzeninde çocuklar artık program, film, kullanıcı videoları gibi her türlü içeriğe TV’den veya dijital mecralara maruz kalabiliyor. Bu durumda, ebeveyn video izlemeye ayrılan zamanın iyi belirlemeli ve izlenecek programların ya da filmlerin çocuğa uygun olarak seçerek izlediklerini takip etmelidir.

Çocuklar günde kaç saat çizgi film seyretmelidir?

Uzmanların görüşüne göre, 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklar TV, tablet , telefon veya bilgisayar gibi herhangi bir tür ekranla günde bir saatten fazla zaman geçirmemelidir.

Çocukların uzun süre çizgi film seyretmelerinin zararları nelerdir?

Çocukların uzun süre televizyon karşısında kalması, çizgi film dahi olsa uzun saatler ekrana bakması neticesinde hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çizgi film izlerken bir ekranın önünde çok fazla saat oturmak, hareketsizlik ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle birkaç sağlık sorununa neden olabilir. Bunlar arasında, obezite, görme sorunları ve kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan beslenme yetersizlikleri bulunur.