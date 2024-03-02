Çivit otu türleri ve özellikleri! Sarı renk çiçekli bitkinin dikkat çeken farkı: Afrika ve Avrupa'dan talep var! Eşi yok

Çivit otu ilaç olarak da çok önceden beri kullanılmaktadır. Hipokrates bitkiyi çoğu hastalığa karşın kullanmıştır. Çivit Otu (Gerçek Çivit Otu) latince adı Indigofera tinctoria ve diğer adı Neelayamari'dir. Hindistan'da bulunan İndigo Ağacı olarak bilinen bu bitkiler ağaç olarak adlandırılsalar da çalı formda bulunan bitkilerdir.

Dioskorides ve Plinius çivit otuna, isatis ismi alt kısmında koltuk vermiştir. Bingenli Hildegard felçlilere birçok kez çivit otu merheminin kullanılmasını önermektedir. Galen de çivit otunun kan dindirici meydana geldiğini yazmıştır. Mayalı hamurla ekmek yapımında, deri tabakalamakta, peynir yapımında ve alkol/içki mayalanmasında çivit otundan yararlanılmıştır. Çok önceden beri ilaç ve boya maddesi olarak da kullanılan çivit otu, askeri amaçla bile kullanılmıştır. Düşmanın moralini bozmak ve korkutmak amaçlı askerler maviye boyanmıştır. Avrupa'da 1250 senesinden bu yana çivit otu ekilip biçilmeye ve ticareti çok getiri getirmeye başlamıştır. Çivit otu üretiminden ve ticaretinden dik vergiler alınmıştır. Hindistan'da yetişen ve boyama gücü çivit otunun 30 katı olan indigo otu, çivit oturtun değerinin azalmasına neden olmuştur. Boyanın sentetik olarak da elde edilmesiyle kıymetini yitirmiştir.

Tekstilde sentetik boyaya alternatif indigo bitkisini Türkiye'de yetiştirdiler

Konu hakkında konuşan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Turgut ve ekibi, tekstil sektöründe sentetik boyalar yerine kullanılabilen, tropik ülkelerde tarımı yapılan doğal boya bitkisi indigoyu Türkiye'de ilk kez yetiştirerek toz boya elde etmeyi başardı diyerek bilgilendirme yaptılar.

Dünya genelinde yılda yaklaşık 800 bin ton sentetik boya üretilirken bunun yaklaşık yüzde 75'i tekstil endüstrisinde kullanılıyor. Sentetik boya içeren tekstil atık sularının arıtılmadan deşarj edilmesi çevre kirliliğine neden olurken tekstil sektöründe doğal boyaların tercih edilmesi hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de sınırlı su kaynaklarının etkili kullanımı açısından önem taşıyor ifadelerine yer vermişti.

Peki, Çivit Otu'nun Özellikleri Nelerdir?

Çivit Otunun mavi pigmentleri boya ham maddesi olarak da kullanılmaktadır. Türkiye'de yayılımı sınırlı meydana gelen bu nebat türünün anavatanı Kafkaslardır. Kanseri önleyici özelliği ile öne çıkmaktadır. Brokoliden 65 kat daha çok miktarda kanseri önleyen faktör madde içermektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çivit Otunun Faydaları Nelerdir?

-Güçlü bir antioksidandır.

-Kanseri önleyici niteliktedir.

-Vücuttan zehirli maddelerin atılmasına destekçi olmaktadır.

-Boğaz ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir.

-Hepatit A engellemektedir.

-Menenjiti önlemektedir.

-Grip olmaya karşın immün sistemini kuvvetlendirmektedir.

-Kızamık oluşumunu engellemektedir.

-Kabakulak oluşumunu engellemektedir.

-Farenjite iyi geldiği bilinmektedir.

-İshale iyi gelir.

Çivit otu, Çin tıbbında, acı ve soğuk tabiata sahip, mide ve karaciğer meridyeninden meydana gelen sağlık sorunlarının rehabilitasyonunda kullanılır. Çivit otunun en mühim işlevi, beden sıcaklığını arttırarak kanı toksinlerden temizlemek, dik beden ısısıyla virüs ve mikropları öldürmek ve enfeksiyonları gidermektir.

Geleneksel kullanımda; soğuk algınlığına karşın ve üst solunum yolları enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları ve beyin iltihaplarını tedavi ediyor kullanılır. Lösemi ve prostat kanserine karşın ispatlanmış tesirlere sahiptir.

Kullanıldığı diğer hastalıklar

Karaciğer hastalıkları, hepatit

Farenjit

Kızamık

Erizipel (Yılancık)

Suçiçeği

Ateş

Baş ağrısı

Zatürre

İshal

Dizanteri

Çivit otunun köklerinden ele geçirilen tozu, deriye lokal olarak da uygulandığında sedef rahatsızlığının rehabilitasyonuna destekçi olabilir. Lenfomanın rehabilitasyonunda ispatlanmış faydalara sahiptir. Çivit otu kan kanseri hücresinin çoğalmasını engelleyerek hastalığın ilerlemesini engeller.

Nasıl Kullanılır?

Saç Bakımı: Çivit tozu, kınayla karıştırılıp saçlara yakılırsa, saçlar beslenir, saç dökülmesi önlenir.

Gözü kaplayan Su: Çivit tohumundan elde edilen yağ göze sürme gibi çekilirse inen suyu keser.

Ten Bakımı: Çivit, temizleyici meydana geldiği amaçlı, çivitin suyuyla cilde pansuman yapılırsa lekeleri temizler.

Yara-İltihap: Çivit unu yaralara serpilir.

Uyarı: Gebe olanlarda ve emziren bayanların kullanmaması gereklidir. Bağırsak florasının bozulmasına neden olabileceğinden dik dozda ve uzunca müddetli tüketimi önerilmez. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.