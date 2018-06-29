Civanperçemi nasıl tüketilmelidir?

Civanperçemi bir anti-enflamatuar ve antiseptik olarak iyi bir üne sahiptir ve yaygın olarak bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Tadı acıdır ve keskin bir kokusu vardır. Fakat bu yabani ve yenilebilir ot türü sağlık için oldukça faydalıdır.

Civanperçemi birçok vitamin ve mineraller içerir ve rahatsızlıkların geniş bir yelpazesinin tedavisinde de kullanılır. Civanperçemi, kanamalarda, soğuk algınlığı, ateş, yara tedavisi, böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, iltihap, adet ağrısı ve adet düzenlemede, erken menopozu önlemede ve daha birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.

CİVANPERÇEMİ NASIL İÇİLİR?

Civanperçemi çay şeklinde demlenerek içilir. Su ile birlikte kesinlikle kaynatılmaz. Kaynar suya eklenerek hazırlanır.

Taze ise yaprakları kurutulmuş ise tohumları ve kabuk kısımları kullanılır.

YAPILIŞI:

Taze olarak içecekseniz 3 veya 4 adet kadar civanperçemi yaprağı, kurutulmuş ise 1 tatlı kaşığı kadar civan perçemi tohumu ya da kabuğu 1 su bardağı ya da büyük bir fincan kaynar suyun içerisine atılır. En az 10 dakika demlenmesi beklenir. Ilık olarak içilir. Tadı biraz acımsı ve keskin olduğu için bir dilim limon ya da tatlandırmak için bal ekleyerek günde 3 defa aç veya tok karnına içilebilir.

UYARILAR!

Civanperçemi çayı bazı kişilerde alerji yapabilir. Bu tip bitkilere alerjiniz olup olmadığını anlamak için önce çok az miktarda hazırlayıp dikkatlice kullanınız.

Düşük riskini arttıracağı için hamilelik döneminde kullanılması tavsiye edilmez.

Emziren anneler için de tüketilmesi önerilmemektedir.

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