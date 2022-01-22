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Spor City'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Spor

City'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İngiltere Premier Ligi lideri Manchester City, Southampton ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maviler'in 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 23:31:00 -
City'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Manchester City'nin Premier Lig'deki galibiyet serisi Southampton deplasmanında sona erdi. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın şık bir golüyle 1-0 öne geçti. Southampton, gününde olmayan City karşısında farkı açacak pozisyonlar yakalamasına karşın aradığı golü bulamadı.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Machester City, 65. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle skoru eşitledi.

Maç 1-1 sona erdi ve Manchester City'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Manchester City puanını 57'ye çıkardı ve iki maçı eksik Liverpool'un 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Southampton ise 25 puanda ve 12. sırada bulunuyor.

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