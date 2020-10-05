  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Citroen'den sonbahar fırsatları
Ekonomi

Citroen'den sonbahar fırsatları

Seçili Citroen modellerine sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olunabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:17:01 -
Citroen'den sonbahar fırsatları

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, bu aya özel cazip finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine yüzde sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olunabiliyor.

Kampanya kapsamında, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, 80 bin TL kredi için aylık 2 bin 500 TL taksit ödemesi ile veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV, tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli görünüme sahip Yeni Citroen C3’e 50 bin TL kredi için aylık 1.500TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 152 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu...
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay