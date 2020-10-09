  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor
Ekonomi

Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:40:23 -
Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor

İSTANBUL(AA) - Citroen, geliştirdiği MyCitroen uygulaması ile müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını oluşturarak birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanıma sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama ile Citroen, bakım, sözleşmeler, günlük sürüş bilgileri, konum belirleme, sürüş asistanı ve daha birçok özel hizmet ile hayatı kolaylaştırıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, MyCitroen uygulaması, tümü sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yeniden hesaplanan, gerekli özel bakım ayrıntılarını ve son tarih hatırlatıcılarını içeren kişiselleştirilmiş bir bakım planını izleme imkanı sağlıyor.

Araç bağlı olduğunda günlük sürüş bilgileri ve ortalama yakıt tüketimi bilgisini bulup sınıflandırılabilen uygulama, "Arabamı bul" coğrafi konum özelliği ile de park edilmiş bir aracın kolayca bulunmasını sağlıyor.

Tek bir tıklamayla Citroen Assistance ile iletişime geçilebiliyor ve satış sonrası hizmetlere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca, tüm Citroen sürüş destek içeriklerine de erişilebiliyor.

10 araca kadar Citroen aracını tek bir uygulamada kaydedilebilen MyCitroen, en yakın Citroen yetkili satıcı veya yetkili servisini kolaylıkla bulabiliyor.

Uygulama ile bir yetkili satıcı veya yetkili servis hakkında ayrıntılı bilgi iletişim bilgileri, çalışma saatleri, hizmet kapsamı öğrenilebiliyor, bakım için teklif alınabiliyor ve çevrimiçi takvimi kullanarak randevu oluşturulabiliyor ayrıca özel teklifler ve en son Citroen haberleri takip edilebiliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'
Dünya

Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'

Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti...
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay