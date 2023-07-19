Citroen fiyatlar artınca son noktayı koydu! 350 bin TL deyip ilk kez paylaştı: Binlerce satıldı, şaşkına çevirdi

Citroen firması, o modeli için 2023 Temmuz ayının başında 335 bin 500 TL'den güncel fiyatını açıklamıştı. Ancak ilgili otomobil modelinin fiyatında tekrardan fiyat artışı olduğu gözlemlendi. Nitekim Citroen'in o otomobil modelinin güncel fiyatı, 350 bin TL olarak açıklandı. Ancak fiyatı nedeni ile ilgili otomobil adeta yok satmaya devam ediyor.

CİTROEN SON NOKTAYI KOYDU: 350 BİN TL

Citroen otomotiv firması, Temmuz ayının başında Ami modelinin fiyatını 335 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Ancak Ami modelinin fiyatı tekrardan güncellenerek 350 bin TL oldu. Bunun yanı sıra yayımlanan fiyat listesinde, Ami modelinin fiyatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olduğu da belirtildi. Bu nedenle adeta Citroen Ami modelinin fiyatı için belirli süreliğine son nokta koyulmuş oldu. Fakat yayımlanan listede bazı şartlara bağlı olarak tekrardan fiyat değişikliği olabileceği de belirtildi.

O OTOMOBİL ADETA YOK SATIYOR

Citroen otomotiv firmasının en fazla tercih edilen otomobil modellerinden biri, ucuz fiyatı nedeniyle Ami modeli olarak biliniyor. Nitekim Citroen Ami model otomobile Temmuz ayı içerisinde ikinci zam gelmiş olsa da, en ucuz otomobil modelleri arasındaki yerini korumayı başarabiliyor. Bu nedenle Ami modeli adeta yok satıyor.

DİKKAT ÇEKEN MODELLER

Citroen otomotiv firması, Ami modelinin haricinde C3, C3 Aircross SUV ve C4 otomobil modelleri ile de fazlaca dikkat çekebiliyor. Aşağıda C3, C3 Aircross SUV ve C4 araba modellerinin en ucuz fiyatlı olanları yer almaktadır.

C3 Güncel Fiyatı: Feel donanım, 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel versiyon arabanın güncel fiyatı, 769.300 TL olarak yayımlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

aksam'a göre: C3 Aircross SUV Güncel Fiyatı: Feel donanım, 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 versiyon arabanın güncel fiyatı, 1.022.000 TL olarak yayımlandı.

C4 Güncel Fiyatı: Feel donanım, 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel versiyon arabanın güncel fiyatı, 1.070.700 TL olarak yayımlandı.

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