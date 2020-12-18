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Aktüel Citroen e-Jumpy'e "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü verildi
Aktüel

Citroen e-Jumpy'e "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü verildi

Citroen Üst Yöneticisi Vincent Cobee: - "Yeni e-Jumpy, Citroen'in ticari müşterilerinin beklentilerini karşılayan özel çözümler tasarlama stratejisine sadık bir ürün"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:38:30 -
Citroen e-Jumpy'e "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü verildi

İSTANBUL (AA) – Citroen, e-Jumpy ile "2021 Yılının Uluslararası Van" ödülünü aldı.

Citreon açıklamasına göre, geçen mayıs ayında pazara sunulan Jumpy’nin elektrikli versiyonu profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor. 330 kilometreye (km) kadar sürüş menzili ve kısıtlamaların olduğu şehir merkezlerine serbest erişim imkanı sayesinde çok yönlü bir kullanım sunan e-Jumpy aynı zamanda hava kalitesini korumaya ve kullanıcı maliyetlerini iyileştirmeye de yardımcı oluyor.

Açıklamaya göre, e-Jumpy, elektromotoruyla sürüş keyfini ve araç içi konforu artırıyor. Entegre bataryalar, Jumpy'nin tüm temel özelliklerini korumak ve kendi segmentinde öncü olmasını sağlamak için tasarlandı. Bu ödül aynı zamanda Citroen'in ticari araçlardaki uzmanlığını ve yeni ulaşım gereksinimlerini karşılamak için ürün yelpazesini elektrikli hale getirme konusundaki etkin stratejisini tescil ediyor.

Açıklamada yer alan detaylara göre, çağdaş tasarım, kabin içi konfor, sürüş dinamikleri ve yükleme kapasitesi gibi niteliklerle gelişmiş elektrikli araç teknolojisini bir arada sunan Citroen e-Jumpy, sunmuş olduğu niteliklerle, Hafif Ticari Araçlar (HTA) konusunda uzman 24 bağımsız gazeteci ve dergi editöründen oluşan jüriyi ikna etti. Söz konusu ödül, enerji geçişine odaklanan ve profesyonel kullanıcılara hitap eden çözümlerin önemine dikkati çekiyor.

Citroen bu önemli ödülü bugüne kadar altı kez alarak bir rekoru elinde bulunduruyor.


- "2021 Yılının Uluslararası Vanı ödülü bizleri çok gururlandırdı"


Açıklamada ödüle ilişkin görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, şunları kaydetti:

"e-Jumpy'e verilen 2021 Yılının Uluslararası Vanı ödülü bizleri çok gururlandırdı. Jumpy'nin elektrikli versiyonu, içten yanmalı kardeşi ile aynı temel özellikleri korurken, üstün sürüş konforu ve yüksek elektrikli sürüş menzili ile profesyonellere kentsel ve kırsal alanlarda mobil olmak için yenilikçi ve pratik bir ulaşım çözümü sunuyor. Yeni e-Jumpy, Citroen'in ticari müşterilerinin beklentilerini karşılayan özel çözümler tasarlama stratejisine sadık bir ürün. Amacımız, ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi olmak, onların hayatını kolaylaştırmak ve onlara rahatlık sağlamak. Uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından verilen bu ödül, bu model için belirlemiş olduğumuz ticari hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak."

Öte yandan, PSA Grubu'ndaki Peugeot ve Opel markalarının, e-Jumpy ile aynı platformu kullanan benzer modellerine de aynı ödülün verildiği öğrenildi.

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