Çıtır patates topları nasıl yapılır?
Çıtır patates top nasıl yapılır? Çıtır patates topları yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?13 Temmuz 2018 Cuma 22:09
MALZEMELER
6 adet patates
2 adet yumurta
2 çay bardağı un
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
Bulmak için galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ
NASIL YAPILIR?
Öncelikle patateslerimizi kabuklarını soymadan haşlayıp soğumaya bırakıyoruz.
Daha sonra patatesleri soyup rendeliyoruz.
İçine yumurtaları, rende kaşarı, unu ve tuz ve baharatlarını ekleyip yoğuruyoruz.
Elimizi ıslatarak patatesleri top top yapıp, galeta ununa buluyoruz.
Ardından bol kızgın yağda iyice kızartıyoruz. Çıtır patates topları servise hazır.
Afiyet olsun.
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