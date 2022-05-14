Çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi: Tulumba tatlı hamuru nasıl yapılır? Orjinal tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Çıtır Çıtır Tulumba Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı su

2 buçuk su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

2 buçuk yemek kaşığı irmik

4 adet yumurta

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

2 buçuk su bardağı su

Yarım limon suyu

Kızartmak için;

1 litre sıvı yağı

Çıtır Çıtır Tulumba Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce şerbetimizi hazırlayalım. Şekeri suyunu katıp ocağımızı açalım. Şerbet kaynayınca limon suyunu katalım. Şerbet yaklaşık bir saate yakın haşlanması lazım koyulaşacak biraz sonra soğumaya bırakalım. Şimdi hamurumuza geçelim, ilk önce 3 bardak suyu bir tencereye katalım, 2 yemek kaşı kadar tereyağını da katıp ocağımızı açalım. Suyu haşlamaya başlayınca yağ erimiş olacak ardından yavaş yavaş unu kaynayan suya ilave edelim. Hep karıştırın toparlanmasın. 1 yemek kaşığı şekeri unla beraber katın, hamur kıvama gelince ocağın altını kapatın biraz öyle karıştırın. Pişmiş gibi oluyor, pişen hamurumuz helva gibi düşünün pişen hamuru başka kaba katıp soğumaya bırakın. Soğuyan hamuru elinizle güzelce yoğurun pürüzsüz bir hamur olacak. Kıvam alan hamura önceden bir kapta kırılmış yumurtaları ve tek tek yoğurdukça yumurtaları hamura ilave edin. Sonra irmik ve nişastayı da katıp iyice yoğurun. Hamuru biraz sert gibi bir hamur oldu elinizle yoğurdukça kıvam geliyor. Hamurumuz hazır olunca pasta süslerinde kullandığımız krema torbasına katalım ve ucu da en büyük olan ucu takarsınız yıldızlı olan bilirsiniz zaten. Daha sonra kızartmak için geniş derin bir tava yada tencere 1 litre sıvı yağı katalım. Hemen tulumbaları sıkıp şekil verip soğuk yağa katalım. Yeterince yaptıktan sonra ocağın altını açalım. Yağ ısındıkça pişecekler, kızarana kadar pişen tulumbaları soğuk şerbete katalım. İçinde az karıştırıp servis tabana katın. İlk tulumbalar pişti yağı açıktan alın bir kenarda soğusun. Soğuk yağı aynı işlemi yapıp tekrar pişirin. Siz isterseniz iki tencerede kullanabilirsiniz. Yağ ilk soğuk tulumbaları katıp yağ ısındıkça pişecekler. Hemen ardından şerbete katın biraz bekletip alırsınız içinden. Tulumba tatlımız hazır şimdiden afiyet olsun.