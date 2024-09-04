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Ekonomi Citi'den 2025 için petrol fiyatı tahmini! ABD'li bankadan çarpıcı iddialar: Ünlü bankadan yeni tahmin
Ekonomi

Citi'den 2025 için petrol fiyatı tahmini! ABD'li bankadan çarpıcı iddialar: Ünlü bankadan yeni tahmin

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:16:00 - 2024-09-04 19:22:56
Citi'den 2025 için petrol fiyatı tahmini! ABD'li bankadan çarpıcı iddialar: Ünlü bankadan yeni tahmin

Citi analistleri, Brent petrol fiyatının 2025 yılında varil başına 60 dolara düşeceğini öngördü. Petrol fiyatlarında son günlerde aşağı yönlü seyir hız kazanırken ABD'li banka Petrol fiyatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar seviyesine gerileyerek son 16 ayın en düşüğünü gördü.

ABD'li bankadan çarpıcı iddialar:

Citi analistleri petrol fiyatlarının 2025 yılında varil başına 60 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

Citi yayınladığı yatırımcı notunda, "Brent için 0-3 aylık tahminimiz 82 dolar/varil. Fiyatların dördüncü çeyrekte ve 2025'te daha düşük olmasını ve 60 dolar/varil seviyesine yerleşmesini bekliyoruz" dedi.

Bununla birlikte, Citi yakın vadede, mevsimsel faktörler ve devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle potansiyel yukarı yönlü risklerle birlikte bir miktar dalgalanma bekliyor.

Petrol için aşağı yönlü görünüm, OPEC+'nın üretim kesintilerine rağmen 2025 yılına kadar küresel pazarda beklenen fazlalıktan kaynaklanıyor. Citi analistleri, petrol üreticilerinin potansiyel fiyat düşüşlerine karşı "hedge" yapmalarını ve yatırımcıların kısa vadeli fiyat artışlarını düşüş pozisyonu almak için bir fırsat olarak görmelerini tavsiye ediyor.

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