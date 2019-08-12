Cirque du Soleil, 21 Ağustos'ta Bazzar'ı sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - Cirque du Soleil ekibinin Türkiye'de ilk kez sergileyeceği Bazzar adlı gösterisi için 60 konteynerle 700 tondan fazla malzeme İstanbul'a geldi.

Adrenalin yüklü gösterinin galası, topluluğun Hilltown AVM'de kurulan ikonik dev çadırında 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Cirque du Soleil’in 1984'ten beri sergilediği 43. özel gösterisi olan Bazzar, 1 Eylül'e kadar toplam 19 kez sergilenecek.

Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouniard'ın üstlendiği gösteride, yer çekimine meydan okuyan bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez kategorilerinde ayrı ayrı 19 farklı şov izleyiciyle buluşacak.

Gösteride, akrobatların, dansçı ve müzisyen gruplarının unutulmaz performansları izlenebilecek.

Etkinliğin gerçekleştiği çadır, 500 kişilik bir ekibin 6 günlük çalışmasının ardından kurularak gösteriye hazır hale getirildi.

Yüksekliği 19, genişliği ise 41 metre olan çadır gösterilerde bin 500 kadar izleyiciyi ağırlayabilecek.

Cirque du Soleil Entertainment Group, 20 sokak performansçısı ile 1984'te Montreal'de kuruldu. Sirk kültürünü değiştirerek, canlı performans alanında önemli bir yer edinen topluluk, prodüksiyonlarını 60 farklı ülkede 190 milyondan fazla izleyiciyle buluşturuyor.