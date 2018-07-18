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Cirolarda yüzde 25’lik yükseliş var

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ciro endekslerini açıkladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52
Cirolarda yüzde 25’lik yükseliş var

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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