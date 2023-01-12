  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Hani nerede otomobil’ diyordu Bay Kemal! Hollanda'dan TOGG atağı

Erdoğan’ın maketini asan da Asmasına göz yuman da şerefsizdir AK Parti’den sert tepki

Uykusuz'dan hadsiz kapak! Cinayeti sözde mizahlarına konu edindiler

Almanya'da eylemciler direnişe geçti! Gözaltılar var

Teröristlikten arta kalan zamanlarda espri de yapıyorlar... HDP'li vekil: ‘PKK ile hiçbir bağımız yok’

Doları olan, olmayan herkesi ilgilendiriyor! Ramazan Kurtoğlu uyardı: Dolara bu yapılırsa savaş çıkar

Özgür Özel’in iftira attığı Emin Şen açıklama yaptı. "Özgür Özel dersine çalışmamış"

1 gram altını bile olanlar dikkat! 'Altında buradan çıkılır mı?' sorusuna Hatice Kolçak'tan olay tahmin

Seçim kampanyası mı başladı? İmamoğlu umre yolcusu

Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?
Gündem Çirkin olaya Destici'den ilk yorum: Son derece üzüntü duydum
Gündem

Çirkin olaya Destici'den ilk yorum: Son derece üzüntü duydum

İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı gerçekleştirilen skandal protesto sonrası açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, olaydan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 21:41:00 - 2023-01-12 21:43:42
Çirkin olaya Destici'den ilk yorum: Son derece üzüntü duydum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum. Hedef alınan, hakaret edilen sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milletidir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23