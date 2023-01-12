Çirkin olaya Destici'den ilk yorum: Son derece üzüntü duydum
İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı gerçekleştirilen skandal protesto sonrası açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, olaydan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum. Hedef alınan, hakaret edilen sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milletidir” ifadelerini kullandı.