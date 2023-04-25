Çirkin hayvan benzetmesini Eser Yenenler affetmedi! Hakaret dolu karikatüre 30 bin lira ceza

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisine çirkin bir benzetme yaparak karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. Eser Yenenler'i bir hayvana benzettiği ve hakaret dolu sözler söylediği için tazminat ödeyecek olan Öznur Kalender'e ayrıca ceza davası da açıldı.

Oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve sosyal medyada hakaretler eden Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.

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