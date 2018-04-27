Çiriş otunun saymakla bitmeyen faydaları

ÇİRİŞ OTU;

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor.

ÇİRİŞ OTUNUN YETİŞTİĞİ BÖLGELER

Farklı hava koşullarına karşı tahmin edebileceğinizden daha dayanıklı olan Çiriş otu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Ege ve Akdeniz'de de yetişebiliyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

-C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor.

- İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardım ediyor.

- Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

- Yine içindeki vitaminler sayesinde çiriş otu, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor.

- Saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

- Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunuyor.

- Emziren kadınların sütlerinin artmasına yardımcı oluyor.

- Dilerseniz yemeğini yapın dilerseniz saçınıza, cildinize uygulayın

- Çiriş otu bahar aylarında mutfakta farklı lezzetler denemek isteyenler için ideal. İster kavurmasını ister farklı malzemelerle zenginleştirerek otlu börekler yapabiliyor. Çayını yapmak isteyenler ise yapraklarını kaynar suda demliyor, ardından biraz ılımasını bekleyip balla karıştırarak tüketebiliyor.

- Saç sağlığınız için yararlanacaksanız bol suda demleyip çıkan su biraz ılıdıktan sonra içine 3-4 yemek kaşığı sirke ekleyerek saçlarınızı yıkarken durulama suyu olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii saçlarınızı bu karışımla duruladıktan sonra son bir kez duru suyla durulamayı da ihmal etmiyorsunuz.

- Son olarak eğer egzama ya da sivilce tedavisi için harici olarak değerlendirecekseniz yine çiriş otunu demleyip çıkan suyu temiz bir bezle sorunlu bölgeye uygulayabiliyorsunuz.

ÇİRİŞ OTUNUN YAN ETİSİ

Fazla tüketildiğinde bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor.