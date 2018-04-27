Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çiriş otunun saymakla bitmeyen faydaları

Tam da şu sıralar, yani nisan ve mayıs aylarında tezgahlardaki yerini alıyor. Beyaz çiçekleri sayesinde hemen tanınabilen çiriş, otsu bir bitki. Tüketim için kullanılan çiçeksiz kısmı pırasaya çok benzediği için halk arasında yaban pırasası ya da dağ pırasası olarak anılabiliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 14:13
Çiriş otunun saymakla bitmeyen faydaları

ÇİRİŞ OTU;

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor.

ÇİRİŞ OTUNUN YETİŞTİĞİ BÖLGELER

Farklı hava koşullarına karşı tahmin edebileceğinizden daha dayanıklı olan Çiriş otu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Ege ve Akdeniz'de de yetişebiliyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

-C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruyor.

- İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardım ediyor.

- Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

- Yine içindeki vitaminler sayesinde çiriş otu, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor.

- Saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

- Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunuyor.

- Emziren kadınların sütlerinin artmasına yardımcı oluyor.

- Dilerseniz yemeğini yapın dilerseniz saçınıza, cildinize uygulayın

- Çiriş otu bahar aylarında mutfakta farklı lezzetler denemek isteyenler için ideal. İster kavurmasını ister farklı malzemelerle zenginleştirerek otlu börekler yapabiliyor. Çayını yapmak isteyenler ise yapraklarını kaynar suda demliyor, ardından biraz ılımasını bekleyip balla karıştırarak tüketebiliyor.

- Saç sağlığınız için yararlanacaksanız bol suda demleyip çıkan su biraz ılıdıktan sonra içine 3-4 yemek kaşığı sirke ekleyerek saçlarınızı yıkarken durulama suyu olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii saçlarınızı bu karışımla duruladıktan sonra son bir kez duru suyla durulamayı da ihmal etmiyorsunuz.

- Son olarak eğer egzama ya da sivilce tedavisi için harici olarak değerlendirecekseniz yine çiriş otunu demleyip çıkan suyu temiz bir bezle sorunlu bölgeye uygulayabiliyorsunuz.

ÇİRİŞ OTUNUN YAN ETİSİ

Fazla tüketildiğinde bu durum rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi çiriş otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:13
  1. çiriş otu
  2. çiriş otu faydaları
  3. ot
  4. faydalı otlar
  5. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'e "Kardeşini yalnız bırakma" diye bağırdılar
    1. Abdullah Gül'e "Kardeşini yalnız..
    2. FETÖ'cülerden tedbir! Yakalanmamak..
    3. Yıldız futbolcu resmen açıkladı!..
    4. Bolu’da bulundu! Saflık oranı yüzde 98
    5. Üreticilere 1,2 milyar liralık buzağı..
    6. İşte evde yapabileceğiniz elma sirkesi..
    7. Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta..
    8. Suriyeliler terörden temizlenen..
    9. Cami çıkışında bir vatandaş, Abdullah..
    10. Gaziantep'te çalınan TIR'ını öyle bir..
    11. Mustafa Destici'den 'Abdullah Gül'..
    12. Temel Karamollaoğlu: Bugün akşama..
    13. Gül-Karamollaoğlu buluşmasında Ali..
    14. AK Parti'de sürpriz milletvekili aday..
    15. Şehidimizin kardeşinden Sözcü'ye tokat..
    16. Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül..
    17. Abdullah Gül: Yarın konuşacağım
    18. Ruhani ve Devrim Muhafızları arasında..
    19. Okul bahçesinde bıçaklı kavga!
    20. Şehit Halisdemir’in kardeşi aday adayı..
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
    Melih Gökçek'in Kılıçdaroğlu paylaşımı kırdı geçirdi
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...
    Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...