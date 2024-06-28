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Kadın - Aile Çiriş otunun faydaları nelerdir? Kahramanmaraş çiriş böreği yapmak mümkün! Bu ot kalp sağlığına iyi geliyor
Kadın - Aile

Çiriş otunun faydaları nelerdir? Kahramanmaraş çiriş böreği yapmak mümkün! Bu ot kalp sağlığına iyi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-28 23:07:00 - 2024-06-28 23:08:47
Çiriş otunun faydaları nelerdir? Kahramanmaraş çiriş böreği yapmak mümkün! Bu ot kalp sağlığına iyi geliyor

Yabani pırasa pırasa olarak da bilinen yapı olarak pırasayı andıran çiriş otu insan vücuduna birçok faydası bulunan bir ot türüdür. İnsan vücudunun birçok vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır. Ayrıca basura, adet sorunlarına, saç kırana, anne sütüne, idrar yollarına ve daha birçok soruna iyi geldiği bilinmektedir. İnanılmaz çiriş otu çayının faydaları nelerdir?, Çiriş otunun faydaları nelerdir?, Çiriş otu yemeğinin faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Çiriş Otunun Faydaları Nelerdir?

-İçerisinde yüksek miktarda C vitamini bulundurmaktadır. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan C vitamini ihtiyacı karşılamaktadır ve vücudun bağışıklığını da kuvvetlendirmektedir. Ayrıca hastalıklara karşı da koruyucu olmaktadır. Ayrıca basur tedavisinde de çiriş otu kullanılmaktadır.

Kalp sağlığına iyi geliyor!

-Çiriş otu kolesterolün düşmesinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Bu sayede kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Apse tedavisinde kullanılır. Radyasyonun zararlı etkilerine karşı koruma sağlayabilir.

-Kadınlarda görülen gecikmelerine karşı faydalı etkisi ve özelliği vardır.
Özellikle romatizmaya bağlı olan ağrılarına geçmesini de sağlamaktadır.
-İdrar söktürücü özelliği de bulunmaktadır.
-Saç kıran tedavisinde de kullanılmaktadır. Sirke ile birlikte kaynatılıp uygulanırsa saç kıranın geçtiği görülmektedir.
-Emziren anneler çiriş otunu kullandığı zaman gözle görülür anne sütünde artış sağlamaktadır.
-İdrar yolları enfeksiyonlarının daha hızlı iyileşmesini de sağlamaktadır.
-Ayrıca akrep ve hatta yılan sokmasına karşı da faydası bulunmaktadır.
-Beyaz kan hücrelerinin de artmasına yardımcı olmaktadır.
-Çiriş otunun diğer bir özelliği ise doğal ağrı kesici olmasıdır.
-Vücutta oluşan zararlı mikropların ölmesini sağlamaktadır.
-Mesane de oluşan taşların düşmesine de yardımcı olmaktadır.
-Sivilce ve çıban tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Çiriş otu kaynatılıp pansuman yapıldığı zaman egzama tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Kanamalı kesiklerin tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır.
-Yüksek miktarda vitamin ve mineraller içermektedir.
-Vücudun gerekli olan vitaminin % 30 unu karşılamaktadır.

Çiriş Otunun Kullanımı Nasıldır?

Böbrek içi olarak kullanılmaktadır. Kahramanmaraş çiriş böreği yapılıyor
Yağda kavrulur ve üzerine yumurta kırılır tüketilir.
Aynı pırasa gibi pişen yemeği vardır.
Kurutulur ve kurutulmuş olanlardan çay yapılarak da tüketilmektedir.
Vücuduna hiç bir şekilde zararı yoktur. Bu sebepten herkes tüketebilir.
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Yemeğinin Tarifi

Yarım kilo çiriş otu
1 adet soğan
4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
Tuz
Pul biber
Karabiber
Sıcak su
1 yemek kaşığı kadar domates salçası
2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç tercihe göre
1-2 diş sarımsak

Tarifi: Çiriş otu yıkayın ve doğrayın. Tencereye yağ ve doğranan soğanlar atın, daha sonra biber salçası sarımsak atın. Çiriş otu atın ve kavurun, kavrulduktan sonra bulgurlar atın ve 1-2 dakika kadar daha kavurun. Baharatları atın ve sıcak suyu ilave edin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Yumuşadıktan sonra altını kapatın. AFİYET OLSUN!

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