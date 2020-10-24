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Aktüel Çıraklıkla başladığı "haşhaş ezmesi" işini 63 yıldır sürdürüyor
Aktüel

Çıraklıkla başladığı "haşhaş ezmesi" işini 63 yıldır sürdürüyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 76 yaşındaki Bekir Arabacı, amcasının yanında çıraklıkla başladığı mesleğini devam ettirerek, haşhaş ezmesi üreterek geçimini sağlıyor - Arabacı: - "7 çocuğumu buradan kazandığım parayla okuttum. 2 çocuğum Kütahya'da haşhaş ezmesi işi yapıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:11:13 -
Çıraklıkla başladığı "haşhaş ezmesi" işini 63 yıldır sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Bekir Arabacı, amcasının yanında çıraklıkla başladığı mesleği sürdürerek haşhaş ezmesinden ekmeğini kazanıyor.

Arabacı, AA muhabirine, henüz 13 yaşındayken, amcasının yanında başladığı mesleğini yarım asırdan fazla zamandır sürdürdüğünü söyledi.

Dükkanında tek başına çalıştığını dile getiren Arabacı, "Buradaki kazancım çok iyi bereketli. Alnımın teriyle para kazanıyorum. Satışlarım belli olmuyor. Günde 10, 20, bazen de 5 kilo satabiliyorum." dedi.

- "7 çocuğumu buradan kazandığım parayla okuttum"

Haşhaş ezmesinin kilosunu 30 liradan sattığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Eskiden haşhaş işi çok zordu. Özellikle de haşhaş yağı çıkarması. Yağı çıkarmadan önce elimizle makinede çevirerek eziyorduk. Daha sonra ocağa döküp kavuruyorduk. 5-6 elden geçiyordu. Şimdi ise çok kolay. Haşhaş yağı çıkarılmıyor artık sadece haşhaş ezmesi yapıyoruz. 7 çocuğumu buradan kazandığım parayla okuttum. 11 de torunum var. 2 çocuğum Kütahya'da haşhaş ezmesi işi yapıyor."

Haşhaşı ilk olarak elediklerini anlatan Arabacı, "Daha sonra kavuruyoruz, kavrulduktan sonra serip soğutuyoruz. Ardından makineye dökerek eziyoruz." diye konuştu.

- "Haşhaş ezmesini diğer illere ve yurt dışına da gönderiyoruz"

Yıllardır haşhaş ezmesi yaptığını vurgulayan Arabacı, ilçenin en eski haşhaşçısı olduğunu belirtti.

Haşhaşın Afyonkarahisar'ın simgesi olduğunu ifade eden Arabacı, "Haşhaş şu anda en çok fırınlarda, evlerde böreklerde, katmerde, lokumda, bükme çeşitlerinde, kurabiyelerde, tatlılarda kullanılıyor. Haşhaş, Afyonkarahisar'ın damarı. Satışlarımız şu anda normal. Haşhaş ezmesini siparişe göre diğer illere ve yurt dışına da gönderiyoruz." dedi.

İşini zevkle yaptığını dile getiren Arabacı, sağlığı el verdikçe çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

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