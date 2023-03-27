“Çırakların staj süresi emekliliğe sayılmalı” çağrısı

Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günde 18 saat çalışan esnaf 9 bin prim gününde emekli olurken 8 saat çalışan SSK’lının 7 bin 200 günde emekli olması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Mağduriyetin ortadan kalkması için esnafımız da SSK’lılar gibi 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmeli. EYT düzenlemesi esnafımızın bu sorununu gidermediği gibi geriye dönük borçlanma hakkı verilmediği için mağduriyetleri artırdı. Oysa esnafa sağlanacak geriye dönük borçlanma hakkı ile devlete önemli bir gelir kaynağı sağlanır” şeklinde konuştu.

“Yapılacak düzenleme ile ara eleman sorunu çözülebilir”

Çıraklık eğitimi alan öğrencilerin deprem nedeniyle eğitime ara verdiğini hatırlatan Palandöken, “Ülkemizde özellikle teknik beceri gerektiren çok sayıda meslek kolunda ciddi bir ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası eğitim öğretime ara verilmesi sebebiyle yaşanan ara eleman sıkıntısı daha büyük boyutlara ulaştı. Staj mağduriyeti çözülmediği takdirde iş yerlerinde ara elaman bulma imkânımız olmaz. Bu yüzden staj süresi de mutlaka emekliliğe sayılmalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmaları hızlandırılmalı” diye konuştu.