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Cipteki kadınlar, kadın otobüs şoförüne saldırdı! "Siz benim kim olduğumu biliyor musun?"

Adana'da, ön plakası olmayan cipte bulunan 2 kadın, kendilerine yol vermediği iddiasıyla belediye otobüsü şoförü Şule Topal'ı, döverek yaraladı. Topal'ı yolcular kurtardı.

18 Kasım 2018 Pazar 01:40
Cipteki kadınlar, kadın otobüs şoförüne saldırdı! "Siz benim kim olduğumu biliyor musun?"

Olay, Seyhan ilçesi İnönü Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, ön plakası olmayan cipin adı öğrenilemeyen kadın sürücüsü, belediye otobüsü şoförü Şule Topal'dan, yol istedi.

Yoğun trafikten dolayı yol veremeyen Topal'a sinirlenen, araçtaki kadınlar, cipi yol ortasında durdurdu. Otobüsün içine giren 2 kadın, direksiyon başındaki Topal'ı dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle dudağı patlayan Topal'ı yolcular kurtardı. DHA'nın haberine göre, saldırganlar ise, otobüsten inip araçlarına döndü. Bu sırada olay yerine yakın olan polisler, şüpheli kadınları yakaladı. Topal ise, ağlayarak indiği otobüsten, 'Yol vermiyorum diye beni dövdüler, saçlarımı çekip kafama vurdular, dudağım patladı' dedi.

Bunun üzerine şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Cipin içinde, cep telefonuyla konuşan saldırganlardan P.M. gazetecilere, "Kimliklerinizi gösterin, siz nerede çalışıyorsunuz, benim kim olduğumu biliyor musunuz" dedi. Topal ise, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 

Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen P.M. ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine götürüldü. 2 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 01:40
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