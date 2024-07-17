Cips yiyen çocuklar hastanelik oldu!
Japonya'da bir grup lise öğrencisi 'süper acılı' cips yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Ota bölgesindeki Rokugo Koka Lisesi'nde 13 kız ve bir erkek öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısından şikayet etti. Yapılan araştırmada öğrencilerin "18+ körili cips" etiketli ve piyasada "süper acı" diye bilinen patates cipslerini okula getirdiği belirlendi.
Hastaneye kaldırıldılar
Mide bulantısı ve karın ağrısı çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Cipsin üreticisi "Isoyama Corp." adlı şirket, sosyal medyadaki tepkiler sonrası kamuoyundan özür diledi. Üretici firmanın açıklamasında, "Kendilerini iyi hissetmediklerini bildirenlerin en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
18 yaşından küçüklere 'tüketmeyin' uyarısı
Firmanın internet sitesinde, oldukça acılı olduğu bilinen "18+ körili cipsleri" 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarılar yer alıyor.
Aktüel
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