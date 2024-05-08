Cips paketlerinden çıkan şoke etti!

Alınan bilgiye göre, Malkara-Keşan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.K. (47) adlı kadına ait çanta içerisindeki 4 cips paketinin olması gerekenden daha ağır olduğunu fark etti. Bunun üzerine çanta içerisindeki cips paketlerini çan polis, 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirdi.

3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayla ilgili olarak K.K. ve araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ile İ.A. (18) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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