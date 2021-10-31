Cips nasıl yapılır? Ev yapımı tarifi

O çok sevdiğiniz cipsleri evde yapabilirsiniz. İşte kolay ve pratik tarif.

Malzemeler

2 adet yufka

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı mısır unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 küçük boy soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Soğanı rendeleyerek suyunu alalım. Sarımsağı iri olacak şekilde keselim. Salçası sos için tüm malzemeleri bir kapta güzelce harmanlayalım. 1 tane yufka alarak tezgaha serelim. Yufkanın yarısına hazırladığımız sostan sürelim ve diğer yarısını üzerine kapatalım. D şekline gelen yufkamızın üzerine ve ters çevirerek altına da sos sürelim. Soslanan yufkamızı önce kare olacak şekilde keselim sonra verev keserek üçgen dilimler elde edelim. Fırın tepsisine kestiğimiz üçgen yufkaları sıralayalım. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 6-7 dakika fırınlayalım. Daha sonra fırın derecesini 120 dereye düşürerek yufkalar tamamen kuruyup çıtır çıtır olana kadar pişirin. Afiyet oslun.