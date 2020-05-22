Cips çocuklarda alerjiyi tetikliyor

Bahar aylarında artışa geçen alerjik vakalarla ilgili bilgi veren Dr. Ruhi Günel, cips, çikolata gibi paketli ve baharatlı gıdaların çocuklarda alerjiyi tetiklediğini belirleterek ailelere uyarılarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruhi Günel, bahar aylarında alerji vakaları artarken, çocukların alerjilerini en çok cips, çikolata gibi paketli ve içeriğinde baharat bulunan ürünlerin tetiklediğini açıkladı. Alerjinin vücudun dış etmenlere tepki göstermesi olarak tanımlandığını belirten Özel Ata Sağlık Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruhi Günel, “Alerji deyince belki herkesin aklına hemen vücuttaki kızarıklıklar geliyor ama alerji sadece cilt alerjisi değildir. Astım şeklindeki alerjik reaksiyonlar da mevcuttur ya da inek sütü alerjisi dediğimiz bağırsakların enflamasyonu da alerjidir. Dolayısıyla alerji, bütün vücudun değişik ajanlara karşı verdiği tepkidir” dedi.

Alerji belirtileri

Dr. Ruhi Günel, alerjinin belirtileri ile ilgili ise şu bilgileri verdi: “Alerjenin yapısına, kişinin yaşına, alerjik olan organa göre tepkiler değişir. ‘Rinit’ dediğimiz burun mukozasının alerjilerinde hapşırık, öksürük refleksi olabildiği gibi, akciğeri tutan alerjilerde solunum sıkıntısı, öksürük gibi tepkiler verilebiliyor. En çok bilinen cilt alerjisinde ise bir yiyecek veya içecek nedeniyle veya bir cisme temasla deride çeşitli çaplarda, renklerde ve kabarıklıklarda lezyonlar oluşabiliyor. Gözde olan alerji ise gözlerde kızarıklık ve sulanma şeklinde belirtiler verebiliyor. Ateş ise alerjinin bir belirtisi değildir ancak özellikle cilt alerjilerinde yanık tarzında ileri derecede bir tepki varsa cilt sıcak olabilir ama enfeksiyon durumunda görülen bir ateş gibi değildir.”

Her mevsimde görülebiliyor

Alerjinin her mevsimde görülebildiğini ancak bahar aylarında alerjik vakalarda artış meydana geldiğini kaydeden Dr. Günel, “Polenlerin rolü alerjik reaksiyonlarda oldukça fazladır. Dolayısıyla da ilkbahar aylarında çiçeklerin açtığı, doğanın canlandığı dönemlerde alerjen dediğimiz maddelerin havaya salınımı fazla oluyor, bu yüzden de alerji daha fazla görülüyor. Bunun yanı sıra yaz aylarında ve sonbaharda toz aşımı dediğimiz, Afrika’dan gelen tozların içerisindeki alerjenler de alerjik reaksiyonlarda neden olabiliyor” diye konuştu.

Renkli kıyafetlere dikkat

Çocuklara hazır atıştırmalıkların verilmesi ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Dr. Ruhi Günel, şu bilgileri verdi:

"Ailelerin özellikle 1 veya 2 yaşın üzerindeki çocukların beslenmelerine dikkat etmemesi sonucunda alerjik reaksiyonlar artabiliyor. Cips çocukların en sık tükettiği atıştırmalıklardan. Patates cipsleri ve baharatlı cipslerin içindeki maddeler, kimyasal koruyucular, renklendiriciler alerjiyi tetikleyebiliyor. Alerji olmasa da sağlıksız olduğu için zaten bunları çocukların tüketmemesi gerekir. Sadece cips değil, bisküvi, gofret, çikolata gibi gıdalar da alerji yapabiliyor. Renkli gıda maddelerinin yanı sıra renkli veya renk değiştiren kıyafetler, silikon, plastik baskılı tişörtler de yine alerjiye neden olabiliyor.”

Ailelere tavsiyeler

Çocukların alerjiden korunma ve tedavi yöntemleri ile ilgili ise Dr. Ruhi Günel şu tavsiyelerde bulundu:

"Alerjiden korunmak mümkündür. Çocukların bu konudaki en iyi doktoru, aileleridir. Aileler çocuklarını daha iyi gözlemleyebilir. Çocukların yediği, dokunduğu şeylerden ya da yaptığı bir aktiviteden sonra alerjisinin arttığını görebilir. Ailelerin çocukları ile ilgili en çok söylediği; yumurta yedikten sonra, pikniğe gittikten sonra, çiçek aldıktan veya eve evcil hayvan aldıktan sonra alerjilerin arttığıdır. Bu da bize alerjenler hakkında bilgi verebiliyor. Aile öyküsünde neye alerjisinin olabileceğini belirleyebiliyoruz. Ve mümkün olduğunca bu alerjenlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin çocuğun alerjileri baharatlı yiyecekler tükettikten sonra ortaya çıkıyorsa bunu kesmelerini söylüyoruz. Bunun yanında koruyucu ilaçlar da hekim gözetiminde verilebiliyor. Örneğin akciğerde bir alerji varsa sprey şeklindeki solunum ilaçları, gözle ilgili ise anti alerjik göz damlalarının verilmesi gibi. Alerji testleri ise çocuklar dahil herkese yapılabilir ama hem maddi olarak masraflıdır hem de zaman gerektiren bir işlemdir. İleri derecede hayatı olumsuz etkileyen bir alerji durumunda, örneğin ileri derecede astım hastalarında tedavide bize yol göstermesi için bu testleri yapıyoruz. Ama alerji testleri yüzde 100 mutlak bir sonuç vermeyebiliyor.”