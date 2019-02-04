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Çipras'tan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
Çipras'tan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu, Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ruhban okulunu ziyaret edecek

5 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirecek.

Çipras'ın 6 Şubat'ta İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Çipras, çarşamba günü İstanbul'da Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak.

"AB, komşumuza destek için elinden geleni yapmalı'

Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
  1. İstanbul
  2. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

YORUM YAZ

  • ......45 dk önce
    Gel kardeş gel. Sana ABD'den, AB'den fayda yok. Onlar önce kendi öğle yemeklerini düşünürler ikindiye doğru da ateşte yanan komşusunu hatırlarlar. Biz öyle değiliz.Atalarımız olan Osmanlı da öyle değildi. Ama tabi Yunan halkını ve sizi kendi halinize bırakmazlar.
  • II. AbdülhamitII. Abdülhamit1 sa önce
    Akıllanmaya başladılar. Öp abinin elini gerisinden emin ol. Haddini bilmezsen adaları geri alacağız zaten bunu anladı.

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