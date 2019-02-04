Çipras'tan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu, Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ruhban okulunu ziyaret edecek

5 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirecek.

Çipras'ın 6 Şubat'ta İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Çipras, çarşamba günü İstanbul'da Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak.

"AB, komşumuza destek için elinden geleni yapmalı'

Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi