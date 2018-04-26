“Çipras’ın Yunanistan’ına Türk ‘Çipura’sı satıyoruz”

Brüksel’de düzenlenen Seafood Expo 2018 fuarında konuşan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, 2017 yılında ihracatını yüzde 6.9 oranında artıran sektörün, 2018 yılında da yüksek oranlı bir artış yakalayacağı görüşünde.

2018 yılın ilk çeyreğinde su ürünleri ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak mart ayı sonunda 233 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Sagun, “2018 yılı sonunda 1 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkacağız” diye konuştu.

Sagun, sektörün geleceğinin çok parlak olduğuna değinerek, bir zamanlar pazarda rekabet ettiğimiz Yunanistan’a yapılan Çipura ve Levrek ihracatının yüzde 50 artığını söyledi.