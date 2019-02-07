Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!

Avrupa ülkelerinin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine katılmak istemesi Rus basınında geniş yer buldu. Argumenty i Fakty gazetesine konuşan Rus uzman Kapitonov, Türk Akımı gibi kapsamlı bir projeye katılan tüm ülkelerin bundan kârlı çıkacağını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile dün yaptığı görüşme sonrasında Yunanistan'ın Türkiye ile enerji işbirliğini genişletmek ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin uygulanmasına katılmak istediğini söyledi.

"Bulgaristan Rusya'nın dikkatini çekmek için elinden geleni yaptı"

Moskova'daki Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi'nden gaz analisti Sergey Kapitonov, Argumenty i Fakty gazetesine verdiği demeçte Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine katılımın, sadece altyapı geliştirme ve modernizasyonu aşamasında değil, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra da (uzun yıllar boyunca transit geliri şeklinde) ülkelerin ekonomilerine olumlu etkisi olduğunu vurguladı.

Bu yakınlarda Türk Akımı'nın Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden uzanacağı, Sofya'nın yapım çalışmaları için 1.6 milyar dolar harcamaya hazır olduğu öğrenildi. Argumenty i Fakty, "Bulgaristan enerjiden tecrit edilmiş olan bir ülke, gaz nakil sistemi sadece iç pazara hizmet veriyor. Daha net ifade edilecek olursa Sofya, yakıtı taşımadan para kazanmıyor. Türk Akımı'na katıldıktan sonra bu ülke, ek gelir elde etme imkânı kazanacak. Bulgaristan örneğinde, Güney Akımı projesinin iptalinden sonra ülke yönetiminin, Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya yapılacak gaz sevkiyatları için transit ülke olarak Rusya'nın ilgisini çekmek için elinden geleni yaptı" diye yazdı.

"2. kol Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'dan geçip Avusturya'ya uzanacak"

Gazeteye konuşan Kapitonov, Rus enerji şirketi Gazprom'un bu konuyu resmen doğrulamadığına dikkat çekerek, "Bununla birlikte en üst düzey Rus yetkililerin açıklamaları, Türk Akımı'nın 2. kolunun Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan'dan geçeceğini ve muhtemelen Avusturya'daki Baumgarten gaz dağıtım merkezine ulaşacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan sadece gaz satın alan ülke rolünde olur"

Gazetenin, "Bu durumda Yunanistan, transit geliri elde etmeden sadece Rusya'dan gaz satın alan ülke rolünde olacak. Yunanistan şu anda Rusya'dan yılda yaklaşık 3 milyar metreküp gaz ithal ediyor. Yunanistan oldukça tecrit edilmiş bir gaz pazarı olup Gazprom ile tam anlamıyla işbirliği yapması için tek alternatif, Türk Akımı'nın 2. kolunun bu ülke üzerinden geçip İtalya'ya ulaşması (Poseydon projesi) olabilirdi" şeklindeki ifadelerini yorumlayan Kapitonov, şöyle devam etti:

"Fakat bunun için ciddi yatırımlar ve güzergah için üst düzey çalışma gerekli olacak, zira Türk Akımı'nın Türkiye'deki yapımı 2019'un sonuna kadar tamamlanacak. Bu güzergahla ilgili yoğun bir görüşme sürecinin olduğuna dair açık bilgi yok. Yunanistan hükümetinin Rus gazının sevkiyatları ile ilgili çelişkili açıklamaları da bu konuya netlik kazandırmıyor."