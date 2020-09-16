Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin Cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi.

Aksaray Genç Mucitler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın teknolojik altyapısı hakkında bilgi verdi ve yürütülen projeleri anlattı. .

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yılda 35 milyon vatandaşa hizmet verildiğini belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüğünün verdiği ehliyet ve pasaport hizmetlerinin devrim niteliğindeki bir uygulama ile nüfus idareleri aracılığıyla verildiğini hatırlattı.

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım öteye giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarıyla birleştirilmesi projesinin Cuma günü başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Cuma gününden itibaren Allah izin verirse başlatıyoruz. Kimliğimize ehliyet yüklüyoruz. Yani vatandaşlarımız artık hem ehliyet hem de nüfus cüzdanlarını taşımak zorunda kalmayacaklar. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."

2021 yılında 81 ilin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezi hayata geçirilecek

Acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin tüm dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 ilde başarıyla uygulandığını söyledi. Soylu, uygulamanın 2021 yılı Haziran ayında 81 ilin tamamında uygulanacağını açıkladı.

Yerli yazılıma sahip sistemin yapay zeka ile ilgili tüm bildirimleri anlık olarak ileteceğine işaret eden Soylu, önemli bir projenin de başarıyla hayata geçirileceğini vurguladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak sınırların ve kıyıların elektronik güvenlik sistemleriyle denetleneceği bir projenin de 2021'de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, e-Devlet üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Göreve geldiğinde e-Devlet sistemiyle 51 hizmet verildiğini belirten Soylu, bugün bu sayının 435'e yükseldiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlardan daha önce çeşitli işlemler için 2857 evrak talep edildiğini, yaklaşık 3 yıl içinde yürütülen çalışmalarla artık bu belgelerden 2020'sinin istenilmediğini, diğer belgelerin de e-Devlet üzerine taşınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"Olağanüstü bir mekanizma ortaya çıkarıyoruz"

"Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" adıyla bir merkez de kurulduğunu ve birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacağını bildiren Soylu, "Türkiye'nin bütün lokasyonlarını, bütün kameralarını, asayişini ve trafiğini bağladığınız ve hakikaten buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birime aktarabileceğimiz olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz. İnşallah o da tamamlanmış ve bitmiş olacak." diye konuştu.

İnternet üzerinden video konferans sistemiyle gerçekleştirilen proje açılışında TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de "Yapay Zeka" konulu söyleşi gerçekleştirdi.