  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ciple markete daldı
Yaşam

Ciple markete daldı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 02:59:00 -

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, marketin vitrininden içeri girdi.

Olay, Alibaba Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 33 ARL 273 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 33 CES 16 plakalı Hyundai marka otomobile çarpıp, ardından BİM marketin vitrininden içerigirdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, markette ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23