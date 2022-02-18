Çıplaklığı ile gündemden düşmeyen Gülşen'den Tarkan mesajı!

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Tarkan’ın son şarkısı "Geççek", sosyal medyada yayınlandıktan sonra, şarkının ritmi iktidar düşmanlarını gaza getirdi.

Ortak paydaları "Erdoğan'ı devirmek" olan siyasiler, "Geççek"in ritmi ile umuda kapılarak, iktidar hayalleri kurdu.

'Umut veren canımız Tarkan'

Tarkan'ın şarkısındaki sözler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Yalakadan şarkıcı olmaz." sözlerini akıllara getirirken, Tarkan'ın gazına gelen Gülşen de bir destek mesajı paylaştı.

Sahne kıyafetleri sebebi ile tepkilerin odağında yer alan Gülşen, şunları söyledi:

Tercüman arayan tüm hislere ilaç, her kelimesinin altına imza atılacak kadar haklı, zilleri takıp oynama vaadiyle yüreklere derin bir oh çektiren, umut veren canımız Tarkan. Seni çok seviyorum. Ve bence de geççek.