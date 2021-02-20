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Gündem "Çıplak arama" ve "darp" iddiası yalan çıkan HDP’nin Hakkari eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı
Gündem

"Çıplak arama" ve "darp" iddiası yalan çıkan HDP’nin Hakkari eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı

HDP’nin Hakkari eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu, nakledildiği Van T tipi cezaevinde güvenlik çalışanlarına hakaret ederek saldırdı. Öte yandan Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 14:10:00 - 2021-02-20 14:26:31
"Çıplak arama" ve "darp" iddiası yalan çıkan HDP’nin Hakkari eski Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu güvenlik güçlerine saldırdı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'na yönelik "çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun 12 Şubat'ta Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna kabul işlemleri yapılırken üst araması için bayan arama odasına alındığı sırada terör örgütü propagandası içeren slogan attığı ve kurum personeline karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü/tutuklunun aramasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup, arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir. Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin sempatizanı olan medya ise söz konusu yalanı böyle haberleştirmişti.

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