Cipin kapısını açanlar korkunç manzarayla karşılaştı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, yayla yolunda uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü Mustafa Ocak, hayatını kaybetti.

Olay Başalan Yayla yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ocak (63) idaresindeki 20 ED 461 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Olay yerinde öldüğü tespit edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 acil sağlık ekibine ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi yapılacak

Yapılan incelemenin ardından Ocak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.