Çip kıtlığı etkisini göstermeye başladı! Bilgisayar fiyatları artmaya başladı

Zaten son dönemde masaüstü bilgisayar fiyatları önemli oranda artmıştı. Bu durumun temel nedeni ise ekran kartlarının mining yani madencilikte kullanılıyor oluşuydu.

Fakat dizüstü bilgisayarlar madencilik için çok elverişli olmadığından dolayı onların fiyatı makul seviyelerde kalmaya devam etmişti.

Özellikle de onboard yani dahili ekran kartı ile gelen diz üstü PC modellerinin fiyatları hayli kabul edilebilir seviyelerdeydi.

Şöyle ki 7000 TL civarına oldukça yetenekli bir dizüstü PC almanız mümkündü. Lakin son 1 ayda dizüstü PC fiyatlarında aşırı bir artış meydana geldi.

Burada sadece harici ekran kartı barındıran modelleri kast etmiyoruz. Harici kartlı modellerden ziyade dahili ekran kartıyla gelen ve iş bilgisayarı olarak tanımlanan ürünlerin fiyatlarında önemli artışlar yaşandı.

Artık ekran kartı olmayan 8GB RAM ve 256GB SSD depolamaya sahip bir diz üstü PC için bile 10000 TL ve üzerinde bir rakam ödemeniz gerekiyor. Bu rakam çok değil geçtiğimiz ay 7000 TL seviyelerindeydi. Görünen o ki çip krizi ceplerimizi yakmaya devam edecek.