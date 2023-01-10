Çip hayvanlar için neden önemli?

Veteriner Hekim Burcu Çevreli; hayvan sahiplenilirken onun sorumluluğunu alabilecek, uygun yaşam koşulları sunabilecek, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şartlara sahip olunması gerektiğini vurguluyor.

Tarihte ilk köpekler evcilleştirildi

Evcil hayvanların tarihçesine bakıldığında köpeklerin evcilleştirilen ilk hayvan türü olduğunun kabul edildiğini belirten Veteriner Hekim Burcu Çevreli, “Ancak evcilleştirmenin tam olarak ne zaman, neden ve nasıl gerçekleştiği hala tartışılıyor. Arkeolojik kanıtlar, köpeklerin görünüşte kurtlardan ilk kez 14 bin yıl önce ayırt edilebilir hale geldiğini gösteriyor. Evcil kedilerin de dünya çapında en popüler evcil hayvanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen kedilerin evcilleştirilmeleri hakkında çok az şey biliniyor. İnsan-kedi ilişkisine dair erken kanıtlar, Kıbrıs'ta 9 bin 500 yıl önce bir insanın yanına gömülmüş bir yaban kedisinden gelmekteyken en eski evcil kediler yalnızca 4 bin yıl öncesine dayanan Mısır sanatındaki eserlerde yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Evcil hayvanlara çip takılması büyük önem taşıyor

Bütün hayvanların eşit doğduklarını ve kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahip olduklarını vurgulayan Veteriner Hekim Burcu Çevreli, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre ev hayvanı tanımında, evde, iş yerlerinde ya da arazide özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan beslenen evcil dostlarımızdan bahsediliyor. Çip takılmak suretiyle işaretlenmeleri, sorumluluğumuz altındaki hayvanlarımızın sahibinin biz olduğumuzun ilgili bakanlıkça takibinin yapılabilmesi için ve kaybolma durumunda kolayca bulunabilmesi, aşı, ameliyat ve tedavi geçmişlerinin izlenebilirliği açısından oldukça önemlidir.” dedi.

Sahiplenmeden hangi soruları kendimize sormalıyız?

Sahiplenilen dilsiz dostlarımızın da bizim yaşam alanımızın bir parçası olduğunu hatırlatan Veteriner Hekim Burcu Çevreli, “Gerektiğinde fedakârlık göstermek, yaşam kurallarımızı sabırla ona öğretmek ve sevgimizi paylaşmak, her canlının ilgiye ihtiyacı olduğunu bilmek hayvan sahiplenecek kişilerde bulunması gereken özellikler arasındadır. Hayvan sahiplenirken düşünülmesi gereken önemli hususlar vardır. ‘Ben bu canlının sorumluluğunu alabilecek miyim? Onun yaşama koşullarına uygun bir alanım var mı? Onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilir miyim? Evdeki diğer aile bireyleri yeni bir dostu sahiplenmeyi istiyorlar mı? Sahiplenecek canlının bebeklik, çocukluk, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde yanında olmaya hazır mıyım?’ şeklinde soruların cevabı ‘evet’ ise bu durum geçici bir heves için değil gerçekten bir dost edinebileceğimiz anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Sahiplendirme yapılırken seçici davranılmalı

Veteriner Hekim Burcu Çevreci, hayvan sahiplendirilecek kişiler seçilirken seçici davranılması gerektiğini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı: “Daha önce evcil hayvanı olmuş mu? Onun ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi mi? Böylesine güzel ve özel canlılarla ev arkadaşı olup onlarla anılar biriktirmek istiyor mu? Sahiplenecek kişinin hayvanlara bilinen bir alerjik hastalığı var mı? Evde başka bir evcil hayvan var mı? Yeni canlıya uyum sağlayabilecek mi? Sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verebilecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler alabilir miyim? Düzenli olarak sağlık kontrollerini yapabilir miyim? sorularına olumlu cevap almak ve takip için iletişimi devam ettirebilecek olmak sahiplendirme kriterlerini oluşturmalı. Türkiye’nin ve dünyanın her yanında sokaklarda ya da barınaklarda milyonlarca sahipsiz hayvan yaşam mücadelesi veriyor. Böylesine özel ve muhteşem canlıları satın almayın, sahiplenin ve onları terk etmeyin!”