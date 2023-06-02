Cinsiyet değiştirme ameliyatını devlet mi karşılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş, cinsiyet değiştirmek isteyenlerin ameliyatının SGK kapsamında devlet tarafından karşılandığına dair iddiaların yalan olduğunu belirtip bunun FETÖ'cüler tarafından uydurulduğunu söyledi. Baş, doğuştan cinsiyetsiz olanlar veya çift cinsiyetli olanların tedavisinin devlet tarafından karşılandığını ve bu tedaviyi de LGBT lobilerinin istemediğini ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Avukat Yaşar Baş'ın açıklaması şu şekilde:

Devletin görevi fıtratı korumak ve her türlü sapkınlığı önlemektir. Devlet, cinsiyet bozukluklarının tedavisini sağlayarak, fıtrata uygun bir toplum inşa etmek zorundadır.

Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını SGK kapsamında devlet karşılıyor yalanı, FETÖ tarafından uydurulmuştur ve de LGBT lobileri tarafından fonlanan troller aracılığı ile toplum bilincine yerleştirilmektedir.

"Cinsiyet değiştirmenin bedelini devlet ödemez"

Ülkemizde cinsiyet değiştirmenin bedelini devlet ödemez. Bırakın devletin böyle bir bedel ödemesini, cinsiyet değiştirmeye yönelik her türlü tıbbi müdahale kesinlikle yasaktır..

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Çarpıttıkları ve kuyruklu yalana dönüştürdükleri olay şudur..

Doğuştan cinsiyetsiz veya çift cinsiyetli olanlar...

Doğuştan cinsiyet bozukluğu olan, cinsiyetsiz, hatta bazen doğuştan çift cinsiyetli olan kimseler vardır.

Doğuştan çift cinsiyetli olan veya cinsiyetsiz olan kişiler, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme sonucunda, hangi temel cinsiyete yakınsa, tam olarak o cinsiyetin yani tek cinsiyetin hakim olması için tedavi edilirler ve masrafını da devlet karşılar..

Devletin kendi vatandaşlarının çift cinsiyetli veyahut ta cinsiyetsiz olarak yaşamasını görmezden gelmesi doğru değildir…

Bunun dışında hiç kimsenin kadın iken erkek cinsiyetini tercih etmesi veya erkek iken kadın cinsiyetini tercih etmesi gibi bir durumu devlet finanse etmiyor ve böyle bir tıbbi müdahaleye kesinlikle izin verilmiyor…

"Cinsiyet bozukluklarının tedavisini LGBT lobileri istemiyor"

Fıtrat konusunda gerçek hassasiyet sahibi olanlar, cinsiyet bozukluklarının tedavi edilerek cinsiyet bozukluğu olanların sayısının azaltılmasını talep eder…

Cinsiyet bozukluğu olanların tedavi edilmesine karşı çıkan LGBT’nin bizatihi kendisi ve fonladığı trollerdir…

LGBT lobileri cinsiyet bozukluğu (LGBT) olanların sayılarının tedavi edilerek azaltılmasını istemiyor…

Cinsiyet değişikliği ameliyatlarının bedelini devlet ödüyor şeklinde yalan ve çarpıtmalarla, bir yandan hükümet fıtrat karşıtı politika uygulamakla suçlanıyor ve yıpratılıyor… Bir taraftan da sanki böyle bir uygulama devlet tarafından destekleniyormuş görüntüsü verilerek, toplum nezdinde LGBT nin bilinirliği artırılıyor ve adım adım meşrulaştırılıyor..

Bu propagandanın etkisinde kalarak, fıtrat konusundaki hassasiyeti üzerinden yanıltılan herkes ve toplum, devlet tarafından aydınlatılmalı, işin gerçeği tüm ayrıntıları ile açıklanmalıdır…

Konumu ve formasyonu gereği bu konunun gerçeğini çok bildiği halde, kasten yalan haber yayan ve kışkırtıcı yorum yapanlar ise en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.